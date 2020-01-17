ПЕА отказалась от бесплатного эфира на İTV

Правящая партия «Ени Азербайджан» на этапе предвыборной агитации в связи с предстоящими 9 февраля парламентскими выборами не воспользуется предоставленным на Общественном телевидении и радио (İTV) бесплатным эфирным временем.

По информации Report, в связи с этим ПЕА приняла соответствующее решение.

Согласно Избирательному кодексу АР, политическим партиям, блокам политических партий, зарегистрировавшим кандидатов в более чем 60-ти избирательных округах, с целью бесплатного ведения предвыборной агитации предоставляется бесплатное эфирное время на Общественном телевидении и радио. Также кандидатам предоставляются условия, чтобы они могли проводить агитацию посредством финансирующихся государством органов печати.

От ПЕА зарегистрирована кандидатура в депутаты 123 человек.

| 2020-01-17T15:53:01+00:00 17 января 2020, 19:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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