ПЕА отказалась от бесплатного эфира на İTV

Правящая партия «Ени Азербайджан» на этапе предвыборной агитации в связи с предстоящими 9 февраля парламентскими выборами не воспользуется предоставленным на Общественном телевидении и радио (İTV) бесплатным эфирным временем.

По информации Report, в связи с этим ПЕА приняла соответствующее решение.

Согласно Избирательному кодексу АР, политическим партиям, блокам политических партий, зарегистрировавшим кандидатов в более чем 60-ти избирательных округах, с целью бесплатного ведения предвыборной агитации предоставляется бесплатное эфирное время на Общественном телевидении и радио. Также кандидатам предоставляются условия, чтобы они могли проводить агитацию посредством финансирующихся государством органов печати.

От ПЕА зарегистрирована кандидатура в депутаты 123 человек.