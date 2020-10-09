Патриотизм в сердце: 9-летний мальчик принес в ASAN свою копилку для солдат

Азербайджанскому народу присущи лучшие качества: помимо толерантности, о которой знает весь мир, это сердоболие, милосердие, отзывчивость. Все эти качества азербайджанцев не имеют ни возраста, ни пола, — протянуть руку в нужный момент у нас умеет каждый. Даже дети и старики.

Наглядный пример тому произошел буквально на днях. Житель села Баш Кюнгют Шекинского района, пенсионер Хикмет Мусаев, услышав о моральной поддержке солдатам в центрах Службы ASAN, пришел в региональный центр ASAN, чтобы сделать пожертвование на нужды азербайджанской армии.

Он принес с собой небольшое сбережение, и признался, что копил деньги специально для этого дня. История про 180 манатов облетела все соцсети, а сам Хикмет баба стал героем многочисленных репортажей СМИ.

Как рассказала # председатель организации ASAN Könüllüləri Эмилия Байрамова, с помощью сотрудников центра Службы ASAN пенсионер пожертвовал свои 180 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

«Напоследок пенсионер написал «Письмо солдату» и ушел с чувством выполненного долга», — рассказала она.

История трогает до глубины души и заставила прослезиться многих. Хикмет Мусаев, который, пришел в центр ASAN в изрядно поношенной обуви, и, быть может, отдал последнее, что у него было, совершил поступок, достойный самых высоких похвал. Это – поступок патриота своей страны! И 180 манатов дедушки Хикмета в данном случае значат гораздо больше миллиона…

Конечно, он нисколько не ожидал того, что произойдет с ним потом. А произошло чудо: один за другим в дом пенсионера стали приезжать неравнодушные люди, которые благодарили его за доброе сердце. Приехали даже зарубежные журналисты, которые в настоящий момент находятся в Азербайджане с целью освещения событий на фронте.

В организации ASAN Könüllüləri корреспонденту # рассказали еще об одном трогательном случае последних дней.

«Один из наших маленьких граждан написал «Письмо солдату» и привез с собой копилку с собранными деньгами, чтобы отправить солдатам.

Сотрудники Бакинского Центра Службы ASAN № 2 также помогли маленькому герою перечислить собранные деньги в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана. Этим юным героем оказался 9 – летний мальчик по имени Амал.

Такие трогательные истории — наглядный пример безграничной любви к своей Родине. Такие поступки еще больше вдохновляют наших защитников на скорейшее освобождение Родины от оккупантов.

Азербайджан ведет освободительную борьбу. Война идет с коварным, беспринципным врагом, игнорирующим все нормы международного права. Сегодня каждый гражданин Азербайджана ощущает себя солдатом во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Для моральной поддержки солдат в рамках проекта ASAN Könüllüləri «Письмо солдату» каждый желающий может написать или передать в специальных уголках «Письмо солдату» в центрах Службы ASAN.

«Все собранные письма, символизирующие единство азербайджанского народа, собираются и доставляются нашим военнослужащим. Всего в рамках проекта азербайджанским солдатам было доставлено около 90 000 писем. Начиная с 27 сентября по данный момент, количество писем превысило цифру 2000», — рассказала # Эмилия Байрамова.

Отметим, что национальный почтовый оператор Азербайджана в рамках проекта «Письмо солдату» также предлагает в качестве моральной поддержки Вооруженным силам страны, изложить свои чувства на бумаге и адресовать их на фронт. Отправить письма военнослужащим можно в любом почтовом отделении ООО «Азерпочт» и в центрах обслуживания «Шебеке» по всей стране. Каждое письмо будет бесплатно доставлено солдатам, проходящим службу на передовой линии фронта.