Пашинян заявил, что Оник Гаспарян должен уйти и анонсировал реформы

Премьер сказал, что никакой «вендетты» в отношении высшего военного руководства не будет.
Он отмел разговоры о том, что политическое руководство превратило армию в «козла отпущения» за поражение.
«Армии внушили, что правительство хочет засудить военных. Они (прежние власти) сделали это с целью скрыть предполагаемых виновных за спиной реальных героев, которые не жалели себя во имя родины. Заявление Генштаба об отставке премьер-министра Армении является результатом воздействия на генералов со стороны прежней власти», — отметил Пашинян.
По его словам, люди, выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать.
«Эти же люди и сегодня пытаются вывести армию против народа и избранной этим народом законной власти. Иначе я не могу объяснить заявление Генштаба», — сказал Пашинян.
Никол Пашинян также заявил, что в октябре этого года в стране пройдет референдум по новой Конституции или поправкам в нее.
«Конституция, которая была принята в 2015 года и вошла в силу в 2018-м, выявила для нас огромное количество недостатков, в том числе она таит риски для создания кризисных ситуаций. Мы считаем, что переход к полупрезидентской форме будет одним из лучших вариантов», — сказал Пашинян.
По его словам, этот процесс должен быть осуществлен в условиях тесного сотрудничества с парламентом, правительством, политическими силами, президентом и гражданским обществом.
«До самого референдума парламент сможет внести поправки в некоторые статьи Конституции, для которых не нужно народное голосование», — заявил премьер.