Пашинян заявил, что Оник Гаспарян должен уйти и анонсировал реформы

Премьер сказал, что никакой «вендетты» в отношении высшего военного руководства не будет.

Он отмел разговоры о том, что политическое руководство превратило армию в «козла отпущения» за поражение.

«Армии внушили, что правительство хочет засудить военных. Они (прежние власти) сделали это с целью скрыть предполагаемых виновных за спиной реальных героев, которые не жалели себя во имя родины. Заявление Генштаба об отставке премьер-министра Армении является результатом воздействия на генералов со стороны прежней власти», — отметил Пашинян.

По его словам, люди, выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать. «Эти же люди и сегодня пытаются вывести армию против народа и избранной этим народом законной власти. Иначе я не могу объяснить заявление Генштаба», — сказал Пашинян. По его словам, это не догадки, а конкретно обоснованное обстоятельство. Среди главных действующих лиц, попытавших уговорить генералов, Пашинян назвал третьего президента Сержа Саргсяна.