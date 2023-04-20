Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к размещению на территории страны миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова приводит Sputnik Армения.

«Не только Россия готова, но и Армения. Мы определили круг своей обеспокоенности, или нашего желания», — сказал премьер.

Он отметил, что Ереван стремится к тому, чтобы миссия была эффективной. По его словам, это важно для Армении, ОДКБ и региона. Премьер-министр добавил, что соответствующие обсуждения продолжаются. (gazeta.ru)