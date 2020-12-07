Пашинян – варианты дальнейшей судьбы

Оппозиция в Армении в ходе митинга выходного дня выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну и его команде: они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря.

Обещают, что если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения. И в итоге его отстранят силой.

Сам же Пашинян в своем обращении к общественности заявил, что не уступит давлению оппозиции, не уйдет в отставку и не допустит внеочередных парламентских выборов, как того требует оппозиция.

Мало того, по некоторым признакам, теперь уже и Москва не против того, чтобы он оставался у власти. Возможно, потому что Россия не хочет срыва договоренностей по Карабаху и вмешательства в эти дела Запада. А для этого необходимо сохранить нынешнюю власть в Армении.

Кроме того, армянские СМИ сообщают, что попутно, пользуясь нуждой Пашиняна в поддержке, Москва потихоньку возвращает свои позиции в Армении. Директора Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна вызвали в Москву. И у него состоялась непростая встреча с главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Абазяну передали карту и поименный список всей агентурной сети Сороса в Армении, а затем потребовали снять их с государственных должностей в указанные ими короткие сроки. Кроме того, потребовали отменить решение об исключении российских телеканалов из общественного мультиплекса.

Директор СНБ Армении попросил недельный срок с графиком выполнения поставленных задач, чтобы затем приехать в Россию.

И на фоне всего этого возникает вопрос будущего Пашиняна – удастся ему как-то вывернуться и остаться у руля власти? Кого сейчас больше в Армении количественно – сторонников или противников революционера? Тут, наверное, многое зависит и от Кремля, который имеет влияние на все те силы, которые добиваются отставки Пашиняна.

Ситуацию в соседней стране прокомментировали # известные иностранные эксперты.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Я полагаю, что наказание Никола Пашиняна было одной из основных целей России в прошедшей войне, и я был уверен, что Россия заинтересована в устранении от власти лидера, пришедшего на свою должность на волне народного движения.

Парадоксальным образом, подписавший мирное соглашение Никол Пашинян теперь оказывается гарантом сохранения мира на условиях этого соглашения, а значит – становится необходимым и России, и Азербайджану. Вполне возможно, что Россия удовольствуется посрамлением и ослаблением Пашиняна вместо его устранения. Ведь именно слабый лидер Армении не сможет ни в чем противостоять российским требованиям.

Но это все – ближайшая перспектива. Дальнейшее зависит от того, кто кого переиграет в Армении. Никол Пашинян, видимо, еще достаточно популярен среди избирателей, но и в Москве много мастеров различных многоходовок с агентами влияния в Ереване. Вполне вероятно, что в долгосрочной перспективе Москва захочет поставить одного их них у власти. Ясно одно, если в начале правления Пашиняна влияние Москвы в Армении слабело, то сейчас оно будет усиливаться.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Нередко между неудачным для лидера военным конфликтом и его отстранением от власти может пройти довольно значительный промежуток времени. Например, операция НАТО «Союзная сила» в отношении Югославии имела место в марте-июне 1999 года, а отставка Слободана Милошевича после «Бульдозерной революции» последовала только в октябре 2000 года. При всей разнице между этими ситуациями, у Никола Пашиняна также есть шанс остаться у власти на какое-то время.

Российскому руководству важно получить гарантии, что шаги, зафиксированные в совместном заявлении о прекращении огня, будут реализованы, а кардинального усиления позиций радикальных сил в Ереване не произойдет. В таком ключе можно трактовать ноябрьскую реплику Владимира Путина по внутриполитической ситуации в Армении, что недопустимо «раскалывать общество изнутри», а также ряд вполне комплиментарных по отношению к армянскому премьеру тезисов, с которыми российский президент выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в начале декабря 2020 года (про «сложные, но необходимые решения», которые «требовали большого личного мужества от премьер-министра», а также необходимости «поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду»). Само по себе это неплохой сигнал для действующего премьера Армении.

Пока меньше вероятности, что противникам премьера Армении удастся добиться победы над ним «кавалерийским наскоком», раз этого не произошло за предыдущий месяц. Тем не менее, положение Никола Пашиняна по-прежнему остается очень уязвимым – кроме последствий военных действий в Карабахе не будем забывать про фактор сложной эпидемиологической обстановки и экономического кризиса. Москве в более долгосрочной перспективе также важно работать с премьером Армении, лояльным, но при этом не отягощенным существенным антирейтингом (а возможностей принципиально сбить недовольство внутри страны у Пашиняна немного).