Пашинян своими звонками сорвал Путину заседание

Телеканал «Россия-1» распространил кадры, на которых Владимир Путин во время встречи с членами правительства России отвлекается на бесконечные звонки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремль.

Как сообщает Report, в передаче «Москва, Кремль, Путин» говорится о череде звонков от Пашиняна президенту Владимиру Путину во время его участия в заседании.

За кадром Владимир Соловьев отмечает, что в связи с урегулированием карабахского конфликта руководители других стран постоянно звонят Владимиру Путину. Из кадров видно, что Путин не отвечает на звонки.

Корреспондент со ссылкой на пресс-службу президента говорит, что звонит Пашинян. Затем два раза звонил президент Франции Макрон. После этого помощник президента России также передает ему письмо. Владимир Путин до конца заседания не отвечает на звонки Пашиняна.