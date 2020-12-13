Пашинян созвал Совбез Армении на экстренное заседание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье созвал экстренное заседание Совета безопасности.

Информацию об этом Sputnik Армения подтвердила представитель фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, поскольку на заседание приглашены и парламентские фракции, в том числе оппозиционные.

Зограбян добавила, что фракция ППА приняла приглашение. В заседании будет участвовать секретарь «Процветающей Армении» Арман Абовян.

О повестке встречи не сообщается. Но, можно предположить, что Совбез обсудит сложившуюся обстановку в Гадруте.

| 2020-12-13T16:18:30+04:00 13 декабря 2020, 16:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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