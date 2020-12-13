Пашинян созвал Совбез Армении на экстренное заседание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье созвал экстренное заседание Совета безопасности.
Информацию об этом Sputnik Армения подтвердила представитель фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, поскольку на заседание приглашены и парламентские фракции, в том числе оппозиционные.
Зограбян добавила, что фракция ППА приняла приглашение. В заседании будет участвовать секретарь «Процветающей Армении» Арман Абовян.
О повестке встречи не сообщается. Но, можно предположить, что Совбез обсудит сложившуюся обстановку в Гадруте.