Пашинян созвал Совбез Армении на экстренное заседание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье созвал экстренное заседание Совета безопасности.

Информацию об этом Sputnik Армения подтвердила представитель фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, поскольку на заседание приглашены и парламентские фракции, в том числе оппозиционные.