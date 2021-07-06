Президент России Владимир Путин проведет в среду в Москве встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 (10) ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что также планируется обсудить актуальные аспекты развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, перспективы наращивания взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. (ТАСС)