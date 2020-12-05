Пашинян о выносе тел армянских солдат с территорий Азербайджана

Армения и Азербайджан, по сути, смогли согласовать обмен пленными по принципу «всех на всех», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу во время видеообращения к народу.

«Это касается не только плененных во время войны, но и до нее оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне. Необходимо также разработать механизмы возвращения пленных, о которых известно сейчас и факт подтвержден, а также тех, данные о которых могут появиться в будущем», — сказал армянский премьер.

В этом контексте глава правительства Армении призвал к терпению в этом вопросе, отметив, что верит в успех.

Еще одной важной задачей премьер считает поиск без вести пропавших. Пашинян признался, что ему сложно говорить на эту тему, однако важно представить некоторые подробности. Он сообщил, что с подконтрольных Азербайджану территорий выносятся тела армянских военнослужащих, а также проводится опознание сложно идентифицируемых тел. После установления перемирия было вывезено более 600 тел военнослужащих, процесс опознания 500 из них продолжается.

«К сожалению, вполне вероятно, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. Идет процесс идентификации, который проводится с помощью ДНК-тестов. Этот процесс требует времени, с 9 ноября родственникам было передано 135 тел погибших. Процесс продолжается», — сообщил Пашинян.