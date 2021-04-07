Пашинян назвал переговоры с Путиным очень эффективными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективными переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Интерфакс».

«Могу сказать, что очень доволен результатами встречи. Конечно, с президентом России установлены очень открытые отношения, особенно отношения за последние месяцы своим характером стали очень непосредственными», — сказал Пашинян.

Премьер-министр рассказал, что обсуждались вопросы двусторонней повестки, а также региональные и международные проблемы. Отмечается, что документы не были подписаны, но некоторые из них обсуждались, в том числе и в сфере безопасности. Кроме того, затрагивалась реализация уже достигнутых договоренностей.

Также Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян назвал отношения с Россией приоритетом руководства Армении.

Глава кабмина также выразил уверенность, что и в дальнейшем «армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами».

| 2021-04-08T00:44:00+04:00 8 апреля 2021, 00:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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