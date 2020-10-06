Пашинян назвал Карабах армянским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что непризнанный Нагорный Карабах — это Армения. Об этом пишет «Интерфакс».

«Да, Арцах (армянское название Карабаха) — это Армения, страна армян. Более 80% населения там всегда составляли армяне. И сегодня это так. И какие в этом проблемы? А Азербайджан желает, чтобы там не было армян», — сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что Азербайджан напал на Карабах «при помощи террористов».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

| 2020-10-07T00:15:20+04:00 7 октября 2020, 00:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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