Пашинян назвал Карабах армянским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что непризнанный Нагорный Карабах — это Армения. Об этом пишет «Интерфакс».

«Да, Арцах (армянское название Карабаха) — это Армения, страна армян. Более 80% населения там всегда составляли армяне. И сегодня это так. И какие в этом проблемы? А Азербайджан желает, чтобы там не было армян», — сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что Азербайджан напал на Карабах «при помощи террористов».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».