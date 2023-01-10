Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что в ближайшее время граница Армении и Турции откроется для граждан третьих стран. Об этом глава кабмина страны сказал во вторник в ходе пресс-конференции.

«Важно, чтобы между Арменией и Турцией проходили не только переговоры, но и события, которые могли бы обеспечить динамику переговорам. Надеюсь, что в ближайшее время для граждан третьих стран откроется граница между Арменией и Турцией. Это важно и для международных перевозок», — сказал Пашинян.

«Это важно не только для Армении и Турции, но и для обеспечения международных логистических цепочек. С открытием путей сообщения регион приобретает большую важность и Армения готова приступить к восстановлению своего участка железной дороги Ерасх-Нахчыван-Мегри-Горадиз, а также автомобильного сообщения. Армения заинтересована в том, чтобы стать транспортным перекрестком», — сказал Пашинян, но тут же добавил, что этому мешают якобы требования Азербайджана «о каких-то коридорах».