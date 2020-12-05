Пашинян: «Мы покупали самолеты, а они — виллы»

Во время войны в Нагорном Карабахе небо не было закрыто, поскольку приобретенные за 42 миллиона долларов системы РЭБ не сработали. Об этом в ходе видеообращения к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Небо было «закрыто», дамы и господа, поскольку в 2017 году для армянской армии вы приобрели за 42 миллиона долларов системы (по всей видимости, имеется в виду сделка по закупке систем РЭБ. — ред.), которые, как выяснилось, просто не работают. Соавтор этой сделки якобы делает сенсационные заявления и говорит, будто ему предлагали откат, чтобы вместо этой системы он приобрел СУ-30, но он отказался. А неработающие системы купили без отката из наилучших побуждений и благородства?» — сказал он.

Он добавил, что уже несколько месяцев ведутся разговоры о неэффективности приобретенных зенитных ракетных комплексов «Оса-АК», которые, по его словам, были куплены после разносторонних обсуждений с экспертами. Он добавил, что «именно эта система поразила множество целей во время войны в Карабахе».

«За 2,5 года мы купили все, что могли. Мы должны были повысить зарплаты, решить вопрос питания солдат и обуви, белья, купить автоматы и патроны, системы ПВО, самолеты. Да, мы должны были купить все, что не было приобретено за последние 20 лет. Да, за 2 года мы не сделали этого, а почему вы не сделали этого за 18-20 лет? И почему смогли купить острова, особняки, дома за границей, накопить деньги в швейцарских банках?» — подчеркнул он.