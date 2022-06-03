Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром урегулирование карабахской проблемы, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Армении.

В ходе встречи премьер отметил значимость партнерства Армении и ЕС, высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля, направленные на региональную стабильность.

В контексте установления мира в регионе и урегулирования карабахского конфликта Пашинян подчеркнул важность деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь Клаар отметил, что ЕС придает значение углублению взаимодействия с Арменией и содействует региональному диалогу.

Собеседники обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей, достигнутых по итогам брюссельских встреч. Были затронуты вопросы, связанные с работой комиссии по делимитации и пограничной безопасности, а также разблокировкой инфраструктур.

Ранее спецпредставитель ЕС провел переговоры с секретарем Совбеза и главой МИД Армении.