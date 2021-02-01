Пашинян и Арутюнян расформировывают т.н. армию обороны Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Минобороны Вагаршак Арутюнян дали согласие на расформирование Армии обороны Карабаха. Об этом, как сообщает «Спутник-Армения», написал в Facebook бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержса Саргсяна — Микаэл Минасян.

«Чтобы завтра снова не «удивлялись», скажу – Никол и Вагаршак Арутюнян дали согласие, и Армия обороны Карабаха в ближайшее время будет расформирована», — написал Минасян.

Будет ли вместо нее формально милиция, гвардия или внутренние войска полиции, по его словам, не важно.