Пашинян и Арутюнян расформировывают т.н. армию обороны Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Минобороны Вагаршак Арутюнян дали согласие на расформирование Армии обороны Карабаха. Об этом, как сообщает «Спутник-Армения», написал в Facebook бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержса Саргсяна — Микаэл Минасян.
«Чтобы завтра снова не «удивлялись», скажу – Никол и Вагаршак Арутюнян дали согласие, и Армия обороны Карабаха в ближайшее время будет расформирована», — написал Минасян.
Будет ли вместо нее формально милиция, гвардия или внутренние войска полиции, по его словам, не важно.
Дело в том, что оставшаяся часть Карабаха больше не будет иметь возможности самостоятельного обеспечения своей безопасности.
«Не будет больше Армии Карабаха, и единственным ответственным за это является Никол Пашинян, который доводит свою «миссию» до конца», — отметил Минасян.
Отметим, бывший посол и зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна находится в розыске по обвинению в превышении должностных полномочий, незаконном обогащении, отмывании денег и предоставлении ложных сведений в декларации о доходах.