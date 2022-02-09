«Армения в последние годы передала Азербайджану останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести еще со времен первой Карабахской войны».

Как передает «Спутник-Армения», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Кроме того, в ближайшее время будут переданы останки еще двух людей. Эти работы начались еще в самом начале 2020 года. По словам Пашиняна, Армения ожидает аналогичных действий со стороны Азербайджана, учитывая, что после 44-дневной войны у армянской стороны есть 217 без вести пропавших.