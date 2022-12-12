Политсовет крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) принял план освобождения из-за заключения экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передают грузинские масс-медиа, об этом 11 декабря журналистам сообщил председатель политсовета ЕНД Коба Накопия.

Он заявил, что освобождение Саакашвили было названо главной целью партии. ЕНД будет готовиться к тому, что суд решит оставить бывшего президента под стражей.

«У нас есть определенная стратегия, с которой мы будем на это реагировать. Партия сделает все для того, чтобы Михаил Саакашвили очень скоро оказался на свободе», — сказал Накопия.

По его мнению, состояние экс-президента такового, что его нельзя надолго оставлять в заключении.

Напомним, Саакашвили с мая из-за жалоб на здоровье перевели из тюрьмы в частную клинику. Защита подала ходатайство в суд об освобождении политика по состоянию здоровья. Необходимую для этого справку подготовили прибывшие из США медики.

Также стоит отметить, что Саакашвили является основателем ЕНД.