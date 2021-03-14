Партия Меркель проиграла на выборах в земельный парламент

На выборах земельного парламента (ландтага) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, состоявшихся в воскресенье, 14 марта, по первым предварительным результатам, победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является действующий глава земельного правительства Малу Драйер. На выборах ландтага в земле Баден-Вюртемберг уверенную победу одерживает партия «зеленых», в которой состоит действующий премьер-министр земли Винфрид Кречман.

Согласно прогнозам, подготовленным социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, в Баден-Вюртемберге партия «зеленых» набирает 32,3 процента голосов (результаты выборов в 2016 году: 30,3 процента).

На втором месте партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христанско-демократический союз (ХДС) с 23,5 процентами (2016 год: 27 процентов). Правые популисты из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирают 10,5 процентов голосов (2016 год: 15,1 процент). Входящая в правящую коалицию на федеральном уровне Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила поддержку 11,1 процента избирателей (2016 год: 12,7 процентов). Улучшила свои позиции Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,7 процента (2016 год: 8,3 процента).

Не прошли в ландтаг Левая партия, по предварительным подсчетам, набравшая 3,2 процента голосов (2016 год: 2,9 процента) и объединение «Свободные избиратели», получившее около 3,3 процента. (DW)