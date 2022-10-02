На выборах в Болгарии в однопалатный парламент первое место с 24,6% голосов занимает партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) во главе с Бойко Борисовым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Gallup.

В публикации отмечается, что второе место с отставанием в 6% занимает партия «Продолжаем перемены» во главе с Кириллом Петковым, возглавлявшим ушедшее в отставку правительство.

На третьем месте — партия Движение за права и свободы» с 14,8% голосов, за ними следуют »Социалистическая партия» с 10,9% голосов, «Возрождение» с 10,1% голосов, «Демократическая Болгария» с 7,4%.

Также порог в 4%, необходимый для получения мест в парламенте, преодолела партия «Есть такой и народ» и партия, принимающая участие на выборах в первый раз: «Болгарский восход».