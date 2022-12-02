Конгресс Перу одобрил начало очередной процедуры импичмента в отношении президента Педро Кастильо. Об этом сообщается в Twitter законодательного органа Перу, передает ТАСС.

«При 73 голосах «за» пленум конгресса принял предложение объявить Педро Кастильо морально неспособным занимать пост президента республики и освободить его от должности», — сказано в сообщении.

Голосование по импичменту должно состояться 7 декабря.

Ранее представители конгресса предложили объявить Педро Кастильо импичмент — соответствующее заявление подписали 67 человек.