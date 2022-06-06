Сеть кинотеатров Park Cinema п родолжает расширяться: вслед з а новым кинотеатром в зоне туристического комплекса «Шахдаг», который был открыт в концепро шлого года, открывается киноте атр в торговом центреAygün Mall, находящемся в поселке Ба киханова, сообщает #.

Свое функционирование новый кинотеатр начинает уже сегодня – состоялось т.н. «техническое» открытие, зрители уже могут приобрести билеты на сеансы. Кстати, в течение всего июня билеты будут стоить 3,30 манатов. Уже сейчас идет работа над синхронизацией билетов и добавления ParkCinema Aygün Mall в базу на сайте сети кинотеатров.

«Поселок Бакиханова – один из самых населенных поселков Баку. Было несправедливо, что местные жители оставались без громких премьер – для того, чтобы посмотреть условного «Спайдермена» им приходилось отправляться в центр города. Сейчас такой необходимости уже нет, ведь теперь они смогут посмотреть кино, просто придя в Aygün Mall самый большой молл поселка», — сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

Всего в кинотеатре будет функционировать пять залов, а посетители смогут насладиться самыми громкими премьерами мирового кино.