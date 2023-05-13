Папа Римский Франциск принял в субботу на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает ТАСС.

Как сообщили журналистам, аккредитованным при службе печати, их встреча длилась 40 минут.

Во время встречи стороны обменялись подарками. Папа Римский подарил Зеленскому скульптуру с веточкой мира, а президент Украины преподнес понтифику изображение Богоматери, выполненное на пуленепробиваемой пластине.

Украинский лидер встретился с понтификом лично впервые с начала эскалации конфликта в стране в феврале 2022 года. Ранее они встречались в феврале 2020 года. Тогда Зеленский обсуждал в Ватикане гуманитарную ситуацию и пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе.