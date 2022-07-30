Папа Римский Франциск по возвращении из апостольской поездки в Канаду заявил, что хотел бы посетить Казахстан.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.

«Я говорил, что хотел бы отправиться на Украину. Посмотрим, как будут обстоять дела. В Казахстан мне также хотелось бы поехать», — сообщил он журналистам на борту самолета, на котором он возвращался из апостольской поездки в Канаду.

14-15 сентября в Казахстане пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хотя официального объявления о папской поездке в Ватикане не было, Франциск ранее подтверждал свое участие.

Кроме того, в начале июля секретарь по отношениям с государствами Ватикана монсеньор Пол Ричард Галлахер допускал, что встреча Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла может пройти в Казахстане. Намечавшаяся на июнь в Иерусалиме встреча двух иерархов была отложена из-за ситуации на Украине.

Понтифик также добавил, что должен поехать в Южный Судан и Демократическую Республику Конго. Его визит туда, изначально намеченный на июль, был отложен по состоянию здоровья.