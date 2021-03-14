Папа Римский обратился к сирийцам

Папа Римский Франциск призвал конфликтующие в Сирии стороны проявить добрую волю ради установления мира и восстановления страны.

«Возобновляю призыв к конфликтующим сторонам (в Сирии — ред.) продемонстрировать знаки доброй воли с тем, чтобы возник просвет надежды для обессиленного населения», — заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Напомнив, что конфликт в Сирии продолжается уже 10 лет, папа Франциск выразил надежду на решительное и конструктивное содействие всего международного сообщества тому, чтобы, «сложив оружие, можно было… начать восстановление и экономический подъем» в этой стране.

Папа Римский призвал верующих «помолиться Господу о том, чтобы все страдания в возлюбленной и измученной Сирии не были забыты и чтобы наша солидарность возродила надежду».

 

| 2021-03-14T17:28:41+04:00 14 марта 2021, 18:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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