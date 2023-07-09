Папа Римский Франциск объявил, что 21 священник будет поднят до ранга кардинала, в будущем они выберут преемника главы церкви после его смерти или отставки, сообщает Aljazeera.

Папа Франциск уточнил, что церемония состоится 30 сентября во время полуденной молитвы на площади Святого Петра.

Из числа будущих кардиналов восемнадцать моложе 80 лет, и они смогут войти в конклав, который выберет следующего папу. Еще трое, которые старше 80 лет, не смогут голосовать на Конклаве. Они назначены в новый сан в благодарность за их долгое служение Церкви. При этом все кардиналы, вне зависимости от возраста, могут принимать участие в предконклавных собраниях, на которых обсуждаются кандидатуры нового папы. (Газета.Ру)