Пандемия коронавируса ускорила процесс цифровой трансформации экономики Азербайджана

Пандемия коронавируса ускорила процесс цифровой трансформации экономики Азербайджана.

Об этом сказала Trend исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при министерстве экономики Арзу Гусейнова.

«Это не только онлайн-продажи, это автоматизация всех форм деятельности в Азербайджане. С развитием интернета и увеличением объема информации при принятии решений требуется интеллектуальный анализ данных», — сказала Гусейнова.

Она подчеркнула, что цифровизация касается как области образования, информационно-коммуникационных технологий, так и других направлений.

«План действий, утвержденный Кабинетом министров четвертого апреля 2020 года для реализации пункта 10.2 Указа Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года, охватывает три области — это поддержка экономического роста и предпринимательства, занятость и социальное обеспечение, макроэкономика и финансовая стабильность», — сказала Гусейнова.

Касаясь темы экономического роста Азербайджана в период пандемии, она отметила, что основным фактором роста является развитие ненефтяного сектора.

«Факторами, которые будут стимулировать экономический рост в постпандемический период, являются развитие ненефтяного сектора, поддержание макроэкономической стабильности, поддержка предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций в страну», — сказала Гусейнова.

Она добавила, что после проведенных в стране реформ экспорт сельскохозяйственной продукции также начал расти. С другой стороны, правительство уделяет приоритетное внимание механизмам поддержки частного сектора, подытожила Гусейнова.