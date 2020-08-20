Пандемия: 37% учителей из-за возраста входят в группу риска

«В период пандемии 37% учителей из-за возраста входят в группу риска».

Как сообщает АПА, об этом на онлайн конференции Совета государственной поддержки НПО при президенте Азербайджанской Республики на тему «Трудности, с которыми сталкивается система образования в условиях пандемии и общественная поддержка эффективной организации учебного процесса» сказал советник министра образования Эльнур Насибов.

Он отметил, что полезно широкое обсуждение новых вызовов и возможностей, стоящих перед общественностью образования в период пандемии. Э.Насибов сказал, что Министерство образования постоянно осуществляет мониторинг санитарно-гигиенической ситуации в стране, внимательно изучается и общественное мнение. Советник министра образования отметил, уроки, проводимые в эфире каналов «ARB Günəş» и «Mədəniyyət», а также виртуальные уроки являются важной альтернативой для школьников.

Представитель министерства отметил, что продолжаются поиски и обсуждения в связи с формами обучения в новом учебном году. Он отметил, что родители получат возможность выбрать форму обучения своих детей.