Палестина отказалась от председательства в ЛАГ

Палестина отказалась от председательства в Лиге арабских государств (ЛАГ) на фоне нормализации отношений ряда стран Персидского залива с Израилем, сообщает Анадолу.

Об этом заявил во вторник глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

По его словам, Палестина отказывается председательствовать в ЛАГ на фоне поддержки организацией диалога ОАЭ и Бахрейном с Израилем, что является грубым нарушением обязательств в рамках Арабской мирной инициативы от 2002 года.

«Ряд могущественных арабских государств также не осудили открытое игнорирование Арабской мирной инициативы, и это говорит о том, что ЛАГ будет игнорировать интересы Палестины и в будущем. Для нас не очень большая честь работать в период председательства со странами, нормализовавшими отношения с государством – оккупантом»,- сказал глава дипломатии.

При этом Малики отметил, что вопрос выхода Палестины из ЛАГ не значится в повестке дня и Рамалла продолжит работать с теми из арабских стран, кто отказывает в диалоге Израилю, в частности, с Алжиром и Кувейтом.

9 сентября ЛАГ не смог принять резолюцию с осуждением решения ОАЭ нормализовать отношения с Израилем.