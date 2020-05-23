Пакистан выплатит по миллиону рупий семьям погибших при крушении самолёта

Министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что власти страны выплатят по одному миллиону рупий (около 6200 долларов) семьям погибших при крушении самолета в Карачи.

По данным РИА Новости, двое выживших в крушении самолёта получат по 500 тысяч рупий. Кроме того, правительство Пакистана готово выплатить компенсацию жителям района, чьи дома и машины пострадали при падении самолёта. Сделано это будет после оценки ущерба.

Сейчас, по словам Хана, первоочередной задачей правительства является передача тел погибших их семьям после установления личности.