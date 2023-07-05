Правительство Пакистана выбрало дату для проведения в стране акций с осуждением исламофобии в связи с сожжением Корана в Швеции, передает ТАСС. Как заявил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф, днем протеста станет 7 июля.

«Все страны и их лидеры, выступающие за мир и сосуществование, должны сдержать силы зла, зараженные исламофобией и религиозными предубеждениями. Идеи, направленные против религии, верований и духовных идеологий, являются врагом мира во всем мире», — отметил глава правительства Пакистана.

Акция по сожжению Корана произошла еще 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. В частности, в Ираке и Иране вспыхнули протесты у посольств Швеции в республике.