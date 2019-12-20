Падение темпов роста реальных доходов населения выдало Госкомстат

Текущий год отметился самыми низкими темпами прироста реальных доходов населения за все время, прошедшее с тяжелого социально-экономического кризиса 2015 года. Такие выводы следуют из опубликованных накануне данных Государственного комитета статистики по социально-экономическому развитию за 11 месяцев истекающего года, сообщил экономист Ровшан Агаев.

Государственное статистическое ведомство информирует, что рост реальных доходов населения Азербайджана за одиннадцать месяцев этого финансового года был на уровне 4,8%. Если учесть, что оставшийся месяц не сильно повлияет на статистику, упомянутую информацию можно рассматривать в контексте годовых показателей, считает экономист.

Для сравнения, в 2016 году рост реальных доходов по данным все той же официальной статистики составил 8,2%, в 2017 году — 8,9%, в 2018 году — 9,2%. Как уже говорилось, за 11 месяцев 2019 года упомянутый показатель составил всего 4,8%. Возникает естественный вопрос – в чем причина такой нестыковки. Почему год восходящих социальных реформ, невиданного роста зарплат, пенсий и социальных пособий отметился самым низким показателем темпов прироста реальных доходов азербайджанцев?

В рамках первого и второго повышения минимальная заработная плата (МРОТ) азербайджанцев выросла в течение одного только года на 92, 3% -до 250 манатов. Судя по официальным данным, сейчас азербайджанские пенсионеры получают гораздо больше денег, чем в конце минувшего года. Минимальная пенсия увеличилась со 116 до 200 манатов при годовом росте в 72, 4%. Среднегодовой рост среднемесячной зарплаты по итогам года ожидается на уровне 14%.

И это при стабильно низкой динамике цен на уровне 2,6%. Получается, что в текущем году средний рост зарплат пятикратно превысил темпы ценового восхождения, однако рост реальных доходов населения оказался намного ниже кризисного 2016 года.

«Одна из причин, по которой темпы роста заработной платы не совпадают с темпами роста общих доходов населения, заключается в том, что в лучшем случае 20 – 30% доходов населения формируются в форме зарплат, — считает Агаев. — Скажем, из сотни занятых граждан в лучшем случае 30 – 32 человека имеют официальные трудовые отношения и получают доходы в виде ежемесячной заработной платы».

И, тем не менее, статистика оставляет множество вопросов, учитывая данные Министерства налогов о легализованной с начала года сотне тысяч рабочих мест. Всего по данным официальной статистики, на 1-ое ноября этого года число работников по найму достигло 1 млн. 641 тыс. человек, что на 5,6% больше, чем за сопоставимый период прошлого года. В государственном секторе (911,4 тыс. человек) занятость выросла на 3%, в негосударственном секторе (729,6 тыс. человек) — 9,2%.