Ожидаемый дефицит сводного бюджета превысит 7 млрд. манатов

Милли Меджлис на заседании в пятницу принял в I-ом чтении проект госбюджета на 2021 год. Доходы госбюджета Азербайджана в новом году прогнозируются на уровне 25 млрд. 427 млн. манатов (рост на 5,4% по сравнению с прогнозом на 2020 год), расходы — 28 млрд. 543 млн. манатов (рост на 3,8%). Дефицит госбюджета на следующий год прогнозируется на уровне 3 млрд. 116 млн. манатов или 4,1% ВВП.

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $40 за баррель (на 2020 год — $35 за баррель). В то же время под занавес недели состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда, где обсудили проект бюджета ГНФАР на следующий год, его инвестиционную политику, правила фонда и прочие вытекающие вопросы. При этом уже ясно, что трансферты из фонда в бюджет превзойдут его доходы, что в целом давит на манат, учитывая внушительное отрицательное сальдо сводного бюджета. По мнению аналитиков, в частности, экономиста Натига Джафарли, имеются проблемы с отрицательным сальдо в бюджете:

«Так, если обратить внимание на сводный бюджет, дефицит в нем составил 7,5 млрд. манатов. По данным Минфина, эта недостача будет покрываться путем приватизации, займов, однако понятно, что это долгий процесс. В том числе финансовое ведомство планирует выпустить порядка 2 млрд. манатов внутренних долговых облигаций, но это, конечно же, не решит всех проблем, связанных с дефицитом», — сказал он #. Дефицит закроют девальвацией, полагает экономист.

По факту госбюджет сохранил привязку к трансфертам из Государственного нефтяного фонда. В условиях обвала нефтяных индексов, сокращения доходов ГНФАР и дефицита в бюджете фонда такая ситуация привела к серьезным девальвационным ожиданиям. Проект госбюджета на следующий год усилил предчувствие удешевления национальной валюты в обществе. Ведь, с одной стороны, он все также прочно зависит от нефтедолларов Государственного нефтяного фонда. А с другой – валюты в «народной копилке» становится меньше.

Прогнозируемое отрицательное сальдо в бюджете ГНФАР следующего года составит 4,2 млрд. манатов. В фонд поступит немногим более 8 млрд. манатов, а из фонда в бюджет будет перечислено 12 млрд. 200 млн. манатов. Но даже такой трансферт нефтедолларов не уберег сводный бюджет от дефицита на сумму свыше 7 млрд. манатов. Похожая ситуация наблюдается в показателях бюджета фонда текущего года. При доходах фонда в размере 7 млрд. 832 млн. манатов, его расходы составили 12 млрд. манатов. 439 млн. манатов, обнажив дефицит в бюджете ГНФАР на уровне порядка 5 млрд. манатов.

Правда и то, что на протяжении многих лет государственный бюджет Азербайджана формируется в основном за счет нефтяных денег. А в последние годы эта укоренившаяся тенденция продолжилась. Ненефтяные бюджетные поступления не полностью покрывают даже текущие расходы государства, сказал по поводу проекта бюджета на следующий год эксперт-экономист Губад Ибадоглу. По его словам, в наступающем году государство направит на текущие расходы 63,1% общих бюджетных трат, или 18,01 млрд. манатов. При этом на ненефтяной сектор придется лишь 45,8%, или 11,65 млрд. манатов в структуре ожидаемых доходов госбюджета нового года. Таким образом, доходы ненефтяного сектора в лучшем случае составят 64,7% текущих расходов, говорит он.

Сие означает, что если нефтяные деньги не поступят в государственный бюджет, при текущем потенциале ненефтяного сектора на каждые 3 маната наиболее важных бюджетных расходов, как управление, зарплаты, социальные выплаты и т.д. придется 1 манат дефицита. Но, как известно, продолжил ученый, бюджет состоит не только из текущих расходов. По сравнению с другими странами наша бюджетная позиция будет значительно ослаблена, если вычесть доходы от нефти, поскольку бюджетные доходы и расходы на душу населения сократятся вдвое и будут намного ниже, чем в сопредельных странах. Поскольку на каждые 100 манатов прогнозируемых доходов госбюджета 54 маната 20 копеек придется на нефтяной сектор, 45 манатов 80 копеек — на ненефтяной сектор.

Пандемия усугубила положение в сегменте реальной экономики, считает экономист Азер Мехтиев, отметив, что инвестиции в ненефтяной сектор за 11 месяцев сократились на 11%. Прогнозируется, что к концу этого года экспорт ненефтяного сектора сократится примерно на 5,6%. По его словам, главным источником капиталовложений в неуглеводородные отрасли остается государство, реализующее различные инвестиционные проекты в этой сфере, кредитующее предпринимателей и аграрный сектор, вкладывающее в инфраструктуру городов и сел. В то же время, говорит он, понижение доходов государственного бюджета от нефти приводит к необходимости сокращать статьи денежных вложений в инвестиционные замыслы, что в целом оборачивается понижением экономической активности.

Эксперт напомнил #, что наиболее большие инвестиционные вливания по линии государства в ненефтяную экономику приходились именно на годы высоких нефтяных котировок, тогда как снижение цены нефти сопровождалось спадом финансовых вложений. В текущем году кризис пандемии наряду с уменьшением капиталовложений сильно бьет по неуглеводородному сектору, но это не помешало правительству сделать ставку на поступления от ненефтяного сектора в прогнозах нового госбюджета. Поступления по линии Государственной налоговой службы предусмотрены на уровне 7 млрд. 250 млн. манатов (рост по сравнению с 2020 годом на 1%) или 28,5% всех бюджетных доходов, по линии Государственного таможенного комитета – 3,9 млрд. манатов (рост на 1,8%) или 15,3% доходов.

Словом, реформы по развитию в стране реальной экономики пока не сильно сказались на снижении нефтяной зависимости госказны. Здесь надо припомнить, что на волне обвала нефтяных индексов шестилетней давности правительство приступило к комплексной перестройке экономики в направлении развития ее ненефтяных отраслей. Последующие годы прошли в стране под девизом возрождения неуглеводородных сфер народного хозяйства и ненефтяного экспорта.

Словом, посткризисная пятилетка обещала коренные перемены в сторону роста реального сектора экономики. В стране были приняты стратегические карты развития приоритетных отраслей, а профильные ведомства ежегодно отчитывались не только о потраченных на эти цели бюджетных средствах, но результатах бурного восхождения реформ. На этой волне прошли последние пять лет экономической перестройки, результаты которой эксперты примеряют к параметрам финдокумента страны.