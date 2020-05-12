Оздоровление со смертельным исходом

или как в период пандемии убить экономику

Они таки это сделали – окончательно убили веру в банковский сектор Азербайджана. Легким движением руки наш ЦБ, взявшийся за «оздоровление» четырех банков, из которых реально проблемным был только один, уничтожил все четыре банка, заодно угробив окончательно всякие надежды на то, что там, «наверху». Все же поняли, что планета у нас одна, и когда приходит такая беда, как пандемия, бежать будет некуда. Что надо реально исправлять все у себя дома. Нет, не дошло. Пандемия была использована как повод для проведения самого настоящего рейдерства, передела собственности, распила активов…

Ну, а как иначе назвать заявление руководителя ЦБ Эльмара Рустамова, что мол, надо было деньги хранить в «правильных банках», как не лоббированием? И чем, как не диверсией по отношению к национальной экономике является такой мощный удар по доверию к банковскому сектору? Можно снимать сколько угодно чиновников-взяточников в районах, это не спасет самого главного – экономику, не спасет рабочие места, созданные бизнесменами, не спасет граждан, лишившихся сначала доступа к своим деньгам, а потом и работы, потому что «предприниматели сами виноваты, надо было правильные банки выбирать». А разве не государство должно было приглядеть за тем, чтобы все эти банки, имевшие лицензию, были «правильными»? Это же ваша работа!

Вашей работой было оздоровить банки, кажется, так это декларировалось?! Так что же получается, именно ЭТО вы называете оздоровлением? Взять работающие банки, и… закрыть их? Нет, ну понятно, что активы будут переданы банкам, принадлежащим тем самым «крутым», что нынче у власти, только вот незадача – в этой стране тот, кто «крут» сегодня, завтра может оказаться в немилости, и его банк может тоже стать «неправильным», так что выходит, что лучшая валюта – доллар, а лучший банк – собственный матрас. Ну, или как решили некоторые особо продвинутые сограждане – банки соседней Грузии.

Президент заявляет, что эпоха нефти закончилась. Это означает, что реальный сектор экономики теперь нужно холить и лелеять. А что делает ЦБ? Просто рубит его на корню. Ведь действия ЦБ сейчас, именно в этот период, это даже не ошибка, а чуть ли не самая настоящая диверсия по отношению к этому самому реальному сектору экономики. А реальный сектор экономики, на минуточку – это доходы людей, которые в нашей стране были тупо отстранены от нефтяного пирога, и пробавлялись крохами, оставшимися со стола монополий, созданных чиновниками. Зачем увеличивать количество голодных и злых граждан, когда и без стараний чиновников из-за пандемии экономика страны падает, и падают доходы простых граждан?

На самом деле этот вопрос следует задавать органам, которые отвечают за национальную безопасность. Зачем нужна такая диверсия в экономике в период кризиса, и если это не намеренная диверсия, а катастрофическая ошибка или того хуже, банальная жадность некоторых группировок во власти – кто стоит за ней?

Это не драматизация, а реальная оценка ситуации – после происходящего реальный сектор экономики утеряет главное, он потеряет доверие к банку и государству. Уже – потерял. И никакими арестами чиновников, взявших откаты, ситуацию уже не спасти. Хотя бы потому, что на места этих чиновников придут другие такие же, ибо лифты в системе работают одинаково, и смена кроватей ситуацию не улучшит. А вот на место предпринимателей кто придет? Вангую, что пострадавшие уже сейчас задумываются об эмиграции. А хорошему предпринимателю, в отличие от плохих политиков и чиновников, всегда есть куда уехать.