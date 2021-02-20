Отступит ли Россия перед Америкой? — российский эксперт

Выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, американский президент Джо Байден обрушился с большой критикой в сторону России. «Путин стремится ослабить европейский проект [Евросоюз] и союз НАТО… потому что Кремлю гораздо проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом», — сказал Байден.

По его словам, для США и Европы важно отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также реагировать на хакерские атаки со стороны России, «чтобы защитить нашу коллективную безопасность».

В своей речи Байден также заявил о возвращении США на мировую арену и приверженности восстановлению отношений с европейскими партнерами. «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», — сказал американский президент.

Собственно, именно такого заявления ждали большинство стран восточной Европы от американского лидера во времена президента Дональда Трампа. Но, пришлось дожидаться Байдена, чтобы Россия стала главной тематикой Белого Дома.

Однако верить в то, что США возьмутся за Россию всерьез не приходиться. У администрации Байдена на сегодня проблем «выше крыши». Тут и иранская «ядерная сделка», вопросы пандемии и экономики США в постпандемический период, тяжелое трамповское наследие, которое нужно восстанавливать. Поэтому ожидать, что Вашингтон бросит все дела и пойдет на конфронтацию с Кремлем не стоит.

«Подобное заявление от лидера США было вполне ожидаемым и прогнозируемым», — сказал # российский эксперт Констатин Калачев.

По словам эксперта, даже, несмотря на давление Вашингтона, Москва ни на какие принципиальные уступки США не пойдет.

«Что же касается заявлений Байдена, они таким образом пытаются поднять ставки. Хотя в Вашингтоне тоже прекрасно понимают, что сторонам нужно вести диалог и, возможно, сотрудничество по ракетному вопросу, а именно ДРМД-3», — сказал он.

По мнению аналитика, даже, несмотря на эти заявления, политика Вашингтона в отношении Москвы будет достаточно гибкой.

«В целом кейсов для диалога между сторонами много, начиная от ситуации вокруг прав человека, возьмем ту же ситуацию с Навальным, есть вопросы безопасности. Что же касается экономических отношений, то поскольку у нас практически нет никаких экономических отношений с Америкой, так тут боятся нечего», — полагает он.

Эксперт также добавил, что в Вашингтоне знают, что Россия сейчас углубляет партнерство с Китаем и, тем самым, Москва себя перестраховывает.

«Да, Китай по большой степени «попутчик», сейчас китайский рынок перспективен для нас для продажи своих энергоносителей, но сам Китай пытается дистанцироваться от нас, чтобы не попадать в зависимость от одного поставщика. Однако для России китайский рынок – это альтернативное направление европейскому», — сказал он.

В то же время, отмечает эксперт, и в китайском направлении не все так гладко, как хотелось бы: к примеру, Пекин сейчас намерен переходить на возобновляемую энергетику.

«Россия всегда хотела доминировать на китайском рынке газа, но есть конкуренция с тем же Туркменистаном и Ираном. Китайцы очень сложные переговорщики и переоценивать их возможности сотрудничать с ними я бы не стал. Проект «сила Сибири» строится на российские деньги, происходит переоценка того, какое может быть у нас в среднесрочной и долгосрочной перспективе сотрудничество с Китаем», — подчеркнул он.

Учитывая сложившееся положение в мире, для России многовекторность лучше, чем полная зависимость от Китая. «Поэтому переговоры с США и ЕС, какими бы не были настроения в Белом Доме, будут необходимы для обеих сторон. Однако, повторюсь, я не думаю, что Россия готова пойти на уступки по принципиальным вопросам», — резюмировал он.