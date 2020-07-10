Открытие пляжей на Абшероне не ожидается

В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы и города могут быть исключены или оставлены в списке территорий, на которых применяется строгий карантин.

Как сообщает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, ситуация в районах, не включенных в список, находится под контролем.

«Что касается использования пляжей, нетрудно предсказать, сколько людей будет там скапливаться, если пляжи вокруг Баку сегодня были бы открыты для публики. Кроме того, сомнительно, что на пляжах будут соблюдаться правила поддержания социальной дистанции. Поэтому наше главное желание на сегодня — не допустить скопления людей».