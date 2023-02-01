С 1 февраля открыта граница между Азербайджаном и Турцией в Нахчыванской Автономной Республике.

С сегодняшнего дня разрешен проезд автомобилей через таможенный пограничный пункт пропуска Садарак.

Пересечь границу могут только лица, имеющие регистрацию в Нахчыванской АР.

В то же самое время сохраняется запрет на проезд автобусов.

Отметим, что в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, сухопутные границы Азербайджана со всеми соседними странами были закрыты, был разрешен только проезд из Нахчыванской АР в Иран и Турцию.

А с 1 июля прошлого года был полностью прекращен въезд/выезд из Нахчывана для всех автомобилей, кроме грузовых.