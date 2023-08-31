Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди мы можем расценивать только как расизм и дискриминацию.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, отказ от использования дороги в подобной форме является ничем иным, как расизмом:

«Азербайджан, открывая дороги, намерен начать процесс реинтеграции. В качестве неотъемлемой части этого процесса реинтеграции Азербайджан готов обеспечить права и безопасность проживающих в Карабахе армянских жителей, на основе Конституции Азербайджана и международных документов, которые он поддерживает.

Посредством автодороги Агдам-Ханкенди можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабахский регион Азербайджана, она имеет большую пропускную способность и более удобна для создания прочных транспортных связей».

По словам Хикмета Гаджиева, дорога Агдам-Ханкенди обладает большой пропускной способностью и является более эффективной: «Эта дорога проходит по равнинной местности, она дает возможность установки прочной транспортной связи с городом Ханкенди и прилегающими регионами Карабаха. Азербайджан неоднократно заявлял, что дорога Агдам-Ханкенди полностью функциональна. По ней любой груз может быть доставлен в Ханкенди и соседние территории в очень короткие сроки».

Армения без согласования с Азербайджаном в целях популизма подогнала грузовики к азербайджанской границе на ППП «Лачын.

И как часть этой театральной драматической постановки, накануне некоторые коррумпированные европейские политики, находящиеся под влиянием армянского лобби, также прибыли к азербайджанской границе. Такие шаги не имеют смысла. Вместо подобных показных шагов надо решать реальные вопросы на месте. Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны».