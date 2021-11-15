Признаться, в последнее время получилось так, что часть наших анализов была связана, так или иначе, с тюркским миром – тюркскими государствами. Думается, что читатель нас поймет. В последнее годы в плане тюркской интеграции сделано больше, чем во все предыдущие десятилетия.

Например, в конце прошлой недели свершилось очень важное, даже знаменательное событие – слово «тюркозычные» в названии Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств было заменено на «тюркские».

Возможно, для части наших читателей это покажется не очень–то важным и примечательным событием. Даже возможно, у кого-то вызовет совсем уж негативную реакцию, как это бывало у нас — помнится, что слово «тюркоязычные» всегда вызывало у нас негативную реакцию. Дело в том, что это было совсем уж искусственным и, самое главное, неискренним.

Потому что «тюркоязычные» и «тюркские» разные вещи. Ведь никто не говорит славяноязычные государства – все говорят, что славянские народы и государства. То же самое можно говорить про англоязычные и другие народы. В мире много народов, которые говорят на английском, но подавляющее большинство из них не являются этническими англичанами.

В разное время самые различные государства старались стереть нашу этническую память. В этом особенно усердствовал Советский Союз. Именно тогда нас определили, как азербайджанский народ со своим азербайджанским языком. Несколько раз меняли алфавит, в паспортах в графе «национальность» писали азербайджанец или азербайджанка.

В первые годы независимости этот процесс прошел также не гладко. Помнится, что, назвав государственный язык тюркским, тогдашнее правительство, как говорится, вызвало шквал критики. В конце концов название государственного языка вновь был переименовано. Это имело и другую причину. Азербайджан, как известно полиэтническое государство. Тут даже умеренный и нейтральный тюркизм вызывает ревность у других народностей, что используется антиазербайджанскими центрами.

Интересно, что эти народности имеют свое название, свои корни и не забывают их. Но когда азербайджанские тюрки называют себя просто тюрками, сразу начинаются обвинения в пантюркизме.

Поэтому в последние годы сделано довольно много, чтобы вместо тюркизма внедрить в сознание общества идеологию азербайджанизма. К этому уже все относятся с пониманием: этого требует безопасность государства, которое окружено не очень – то дружественными странами.

Но нельзя сказать, что тюркизм забыт. Вовсе нет! Дело в том, что этническую принадлежность целого народа не сотрешь и не запретишь. «Одна нация, два государство» — этот лозунг теперь самый популярный в Турции и Азербайджане.

Со временем малые народы и народности с пониманием относятся к тюркской интеграции. Первую причину мы уже называли. Что касается второй причины, в Азербайджане действительно утвердился подлинный мультикультурализм. Не раньше и не теперь в этой стране никто не преследовался из-за этнической и национальной принадлежности. В Азербайджане даже не было, т.н. «еврейского вопроса» — евреи, в том числе, горские были частью нашего народа. Даже теперь Азербайджан является единственным южнокавказским государством, на территории которого проживает внушительная еврейская община.

Поэтому не стоит опасаться возрождения тюркизма. Во-первых, современный туранизм не тот, который возник в начале прошлого века. Во-вторых, малые народы и народности Азербайджана также являются частью этого процесса, они являются нашими соотечественниками, гражданами Азербайджана, который всегда отличался своей толерантностью и мультикультурализмом…