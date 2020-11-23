От «карабахского пирога» армянскому народу достался только «карабахский клан»

Стабильность — это то, что потеряла Армения после апреля 2016 года. Именно с того периода в Армении начались нескончаемые митинги, которые в итоге в 2018 году привели к власти Пашиняна. Уже тогда было известно, что Пашинян возьмет прозападный вектор развития, а Россия и ее силовые ведомства, которые наблюдали за ситуацией, так и остались в качестве наблюдателей, так как Никола поддержало более 70% населения. Ставка на «карабахский клан» Кремля провалился.

Сам же Пашинян, в классической манере политиков — популистов, обещал сделать из страны «четвертого мира» центр демократии и процветания, ликвидировать коррупцию, провести системные реформы, уменьшить российское влияние и вывести страну в список «приличных» стран. Он должен был стать «армянским Саакашвили».

Только вот как он это будет делать, на какие деньги будет осуществлять реформы, кого и как заставит в изолированную страну инвестировать, не объяснял. Собственно, на тот момент это никому и не было интересно, так как была цель: убрать зажравшийся «карабахский клан» и привести «честного журналиста». Армянское общество фанатично верило в то, что это возможно и без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. В отличие от своего народа, сам Никол понимал, что, не договорившись с Азербайджаном по карабахской проблеме, у него ничего не выгорит. Это ему еще объяснял первый президент Армении Тер-Петросян, чьим учеником он некогда был.

Общество, которое его привело к власти, даже в самом страшном сне не могло предвидеть, что через два с половиной года начнется война, которая заберет десятки жизней и мечту о «великой Армении». Итоги второй карабахской войны для армян плачевны, хотя из интервью Путина понятно, что они могли быть более приемлемыми для них, и плохими для нас, если бы Пашинян согласился на условия 19-20 октября.

Начиная с ночи 9-го ноября, и по сей день в Ереване каждый день митинги. Практически все политические партии, лидеры, активисты и даже несколько членов партии «Мой Шаг» призывают Пашиняна уйти в отставку. Пашинян пока отправил в отставку главу МИД и главу Минобороны, а вот себя в отставку никак не отправит. Его миссия еще не выполнена.

Однако, если внимательно посмотреть на контингент митингующих в Ереване, можно понять, что большинство из них – это люди среднего возраста, молодежи, которая привела Пашиняна к власти, там нет. А это означает, что еще какая-то часть общества поддерживает его и понимает, что такой исход войны был предрешен еще до прихода к власти Пашиняна, но все эти проблемы пришлось расхлебывать именно их лидеру.

Сейчас армянское общество разделено на два лагеря: на пророссийский, который считает Кремль спасителем и на прозападный, который считает, что Россия их наказала, за то, что они попытались взять прозападный курс развития. Каждый из них по-своему прав, но все армянское общество едино во мнении, что Москва могла остановить войну, но решила наказать армян за Пашиняна. Поэтому обида армянского общества никуда не делась и, возможно, имено это останавливает часть общества выходить на митинги против Пашиняна, свержение которого равносильно привести к власти прокремлевского политика.

Хотя тут возникает вопрос: а чем будет хуже прокремлевский политик в данной ситуации? Проблема России одна – у нее нет образа, как говорится, товарного вида будущего, которое она могла бы предложить своим соседям. Запад, какой бы он ни был, имеет образ прогрессивности, развития, свободы, прогресса и, естественно, богаче, чем Россия. У России такого образа нет, более того у нее и финансов особых нет, а потому российский вектор развития изжил себя для армянского общества.

Тут стоит добавить и то, что за 28 лет оккупации азербайджанских территорий, эти земли так и не стали залогом процветания Армении, напротив, эти территории стали залогом богатства «карабахского клана». Главными выгодополучателями были Кочаряны, Саргсяны, «герои» карабахской войны, которые эти территории превратили в источник своего личного обогащения и собственной власти в Ереване, а не обогащения армянского народа.

От «карабахского пирога» армянскому народу достался только «карабахский клан», который на деньги бюджета Армении содержал еще и Карабах. Хотя, все прекрасно понимали, все оккупированные территории намного богаче самой Армении и по природным ресурсам, и по развитию сельского хозяйства.

Сейчас большинство экспертов и аналитиков убеждены в том, что после первого декабря, а именно после сдачи Лачина, Пашинян уйдет с поста. Но насколько армянское общество едино в том, что Пашиняна нужно свергнуть? И насколько этого хотят другие внешние игроки? За Пашиняна и его власть сейчас бьются ЕС и демократы Байдена. Для них принципиально важно, чтобы прозападный вектор оставался в политике Армении, ибо в противном случае при сложившейся новой геополитической конфигурации Западу ничего не светит в регионе Южного Кавказа. Поэтому за него бороться они будут.

В случае же, если Пашинян остается, и Запад начинает инвестировать в Армению и открывает кредитную линию, то армянская пророссийская элита, «карабахский клан» (который, кстати, остался без Карабаха и прибыли) начнет покидать Армению, причем убегать будут ни в Россию, а главным образом на Запад.

Примерно 100 лет назад, когда советская армия вошла в Армению, вся ее элита эмигрировала на Запад, потому что они не хотели быть в составе советского государства. Представители этой же элиты в итоге стали главными лоббистами Армении и крупными бизнесменами. Сейчас же наоборот, прозападная элита выжимает из Армении пророссийскую элиту.

Для России в Армении настает момент истинны. Посадить на «штыках» своего человека на «трон» они могут, но насколько они смогут удержаться в таком случае? Влияние России в Армении иссякает, ситуация осложняется еще и тем, что политики, которые имеются в обойме Кремля, это те же коррумпированные чиновники, за которых народ не будет голосовать. Как Россия будет в этой ситуации устанавливать свое влияние и контроль — вопрос открыт, но сегодня однозначно можно сказать одно, Кремль, несмотря на миротворцев в Карабахе, теряет влияние на Южном Кавказе.