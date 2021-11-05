В Азербайджане многим знакомо произведение – «Легенда о Кереме» («Kərəm əfsanəsi»). В ней повествуется о вражде во времена царской России Гачаг Керема, находящегося со своим отрядом в бегах, и Исрафил аги, ведущего на него охоту. В этой истории примечательны два момента.

Однажды, во время одного из редких визитов к семье, Керем находит у своего шатра патрон от винтовки. Недолго думая, он догадывается: ночью, несмотря на выставленные вокруг посты, Исрафил ага всё же пробрался к его шатру, но убедившись, что его семья находится рядом, не стал убивать его на глазах у домочадцев, и дал о себе знать этим патроном. «Он хоть и враг, но благородный человек», — подумал Керем. Спустя некоторое время, уже Керем демонстрирует своё благородство: увидев, что Исрафил ага едет со своим сыном, он не стреляет в него из заранее приготовленной засады, хотя ничто этому не мешало…

В последние дни народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев подвергся шквалу критики. Сначала граждане возмутились воспоминанием «отца» Дронго о том, как он поделился водой с ребёнком в аэропорту (этот вопрос мы не намерены затрагивать). Но не успели страсти утихнуть, как очередное выступление Ч.Абдуллаева вновь взбудоражило общественное мнение. На этот раз речь шла о высказываниях писателя по поводу Карабахской войны. Как утверждает основная масса возмущающихся, Ч.Абдуллаев оскорбил всех, кто воевал в 90-е на карабахском фронте, сказав, что «Первой Карабахской войны не было». Ну, на самом деле, услышав такое утверждение, невольно задумаешься: как же так? Как это писатель народа мог сказать такое? И почему? Ведь это явное отрицание новейшей истории.

Сразу же отметим: мы с большим уважением относимся к творчеству Чингиз муаллима. И не более. Поэтому, следуя наставлению Козьмы Пруткова – «Зри в корень», — мы попытаемся поставить все точки над «i».

После прослушивания того злополучного выступления, у нас возникло твёрдое убеждение: большинство хающих писателя не удосужились сделать то же самое. Кто-то запустил первого голубя, остальные подхватили. А что, собственно, говорил то народный писатель?

В своём выступлении Ч.Абдуллаев решил провести параллели между 44-дневной войной и событиями начал 90-х. Именно сравнивая две эти кампании, он сказал, что неверно называть события 30-летней давности полноценной войной. Поскольку тогда армяне, с помощью подкупленных российских войск, захватывали наши земли, а год назад мощная и современная азербайджанская армия смогла изгнать оккупантов. Ни о каком оскорблении памяти павших в те годы речь не идёт. Дабы ещё более облегчить задачу для некоторых, попробуем объяснить так.

Если десятки амбалов нападут, пусть даже на очень физически развитого, но одного человека, а кто-то, наблюдая за этим со стороны, скажет – «да разве ж это драка?! Это просто избиение!», будет ли он прав? Оскорбит ли он своими словами подвергшегося нападению? Или кто-то станет утверждать, что это и есть полноценная драка? И может ли простая констатация фактов, оскорблять и унижать кого-то? Ведь факты – вещь упрямая. А минимум те, кто пережил те самые 90-е, прекрасно должны понимать, о чём говорил Ч.Абдуллаев. Отсутствие центрального командования, полный беспредел, нехватка профессиональных командиров, и в довершении всего этого – учитель на посту министра обороны! И вот, сравнивая то, что происходило в начале 90-х, с тем, чему мы стали свидетелями год назад, народный писатель и сказал то, что сказал. С его оценкой и формулировкой можно соглашаться, можно иметь своё, отличное мнение. Но оскорбление памяти погибших – как такое можно утверждать?

Однако кому-то первым эта бредовая идея пришла в голову, маховик клеветы и поклёпа был запущен. И понеслась… А нынче, в эпоху социальных сетей, когда каждый юзер – это как-бы отдельно взятое издательство, причём без редактора и каких-либо моральных обязательств, раскрутить определённую тему и направить её в нужное русло особого таланта и рвения не требует. И очередное тому свидетельство – кампания по очернению Ч.Абдуллаева. При чём, удавшаяся кампания. Сейчас очень мало таких, кто станет разбираться и докопается до истинного положения дел. Большинство, как говорится, предпочитает сначала рубить головы, а потом уже их считать. Тем более тема такая: можно на весь мир, ничем не рискуя, не вставая с удобного кресла и попивая горячий кофе, вещать о своём патриотизме. А виноват там кто-то, или не очень – это дело десятое.