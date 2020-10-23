Освобождены важные территории и высоты — минобороны

В результате операций, проведенных азербайджанской армией, на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении, разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные территории и высоты.
Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Согласно информации, нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника на всем фронте.
В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта.