Освобождены важные территории и высоты — минобороны

В результате операций, проведенных азербайджанской армией, на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении, разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные территории и высоты.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника на всем фронте.

В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта.