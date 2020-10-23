Освобождены важные территории и высоты — минобороны

В результате операций, проведенных азербайджанской армией, на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении, разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные территории и высоты.

Об этом сообщили в  министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника на всем фронте.

В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта.

| 2020-10-23T10:20:49+04:00 23 октября 2020, 10:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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