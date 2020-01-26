Осужденная в России израильтянка попросила Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, направила президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщает в воскресенье, 26 января, информагентство «Интерфакс», ознакомившееся с заявлением защиты Иссахар.

В четверг, 23 января, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая молодую женщину в колонии, сообщила, что Наама Иссахар не намерена просить президента России о помиловании.

Как сообщили адвокаты израильтянки Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, они обсудили со своей подзащитной заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для помилования необходимо ее личное обращение к Владимиру Путину. После этого Иссахар приняла решение направить главе российского государства ходатайство о помиловании и освобождении. «Такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении адвокатов.

Гражданка США и Израиля была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она совершала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке обнаружили около 10 грамм гашиша. (gazeta.ru)