Особый карантинный режим В Азербайджане продлен до 31 августа

В соответствии с анализом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), особый карантинный режим по стране продлен до 00:00 31 августа 2020 года.

Как сообщили АПА в Кабинете министров, с учетом динамики заражения COVID-19 среди лиц, в городе Лянкяран и Самухском районе с 20 июля 2020 года ужесточенный карантинный режим введен не будет.

В городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой ужесточенный карантинный режим будет продлен до 06:00 5 августа 2020 года.