Основную часть неопределившихся в голосовании в Турции составляют избиратели ПСР

Согласно новому опросу исследовательской компании MAK Consulting, будущее правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) на следующих выборах зависит от избирателей, большинство из которых разочарованы в ПСР.

Gerçek Gündem сообщает со ссылкой на опрос, проведённый в 35 провинциях и городах Турции с 12 по 17 июня, что сторонники ПСР составили большую часть неопределившихся избирателей, приравнивающихся к 13% населения.

В ходе исследования MAK было установлено, что из 35,5% поддержки, оказанной правящей партии, 5,9% респондентов пока ещё не приняли окончательного решения.

Напомним, что 24 июня 2018 года ПСР получила 42,5% голосов в парламенте, за ней последовала основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) с 22,65%, прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) с 11,7% и 11,1% пришлось на долю союзника ПСР — Партии националистического движения (ПНД).

Опрос показал, что на следующих выборах без участия неопределившихся избирателей, НРП наберёт 25,3%, а ПНД и оппозиционная правоцентристская «Хорошая партия» получат чуть более 10% поддержки.

Между тем, прокурдскую ДПН поддержат менее 10% граждан в той же категории, что ниже избирательного порога. (МК-Турция)