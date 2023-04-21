Самым обедневшим за прошлый год миллиардером из России стал основатель Telegram Павел Дуров, пишет Forbes.

В публикации отмечается, что за 2022 год состояние сократились у 13 из 110 участников списка Forbes, все вместе они потеряли $8,5 млрд.

«Самым обедневшим стал Павел Дуров — его состояние уменьшилось на $3,6 млрд», — говорится в статье.

По данным на 2023 год, состояние Дурова оценивается в $11,5 млрд. Если в прошлом году он занимал третью строчку рейтинга, то теперь переместился на 10-е место.