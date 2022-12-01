Основатель Alibaba Джек Ма объявился в Токио, и живет там уже почти шесть месяцев после того, как исчез из поля зрения общественности после репрессий в Китае в отношении его компании.

Джек Ма — миллиардер, один из «китов» мировой интернет-торговли, именно ему принадлежит площадка «Алиэкспресс», знакомая каждому потребителю.

В последние годы китайские официальные лица нацелились на предполагаемую антиконкурентную практику некоторых крупнейших компаний страны, крупные интернет-фирмы контролируют слишком много данных и слишком быстро расширяются.

В итоге Джек Ма живет в Японии, но за месяцы эмиграции посетил США и Израиль. (israelinfo.co.il)