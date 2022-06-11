У России новый deadline взятия Северодонецка. Предыдущий 10 июня сорван, за что Путин устроил форменную выволочку своим генералам. Как сообщает украинская разведка, он на совещании вышел из себя и кричал на военных вперемежку с известными обвинениями.

Начиная в конце мая наступление на Северодонецк российское командование планировало захватить его в крайнем случае к 1 июня, затем к 10 июня и к 1 июля завершить захватом Лисичанска выход на административные границы Луганской области. Как получилось с намеченными датами, может легко видеть читатель. Все смещается во времени и нет никакой уверенности, что и новый deadline будет осуществлен.

Несмотря на упорство в наступлении и очень большие потери российское командование вынуждено буквально на ходу менять свои самые ближайшие планы. Хотя вокруг Северодонецка-Лисичанска сосредоточено до 20 батальонных тактических групп (БТГ), это не более чем формальность. На самом деле, и это следует как из перехватов украинской разведки, так и из постов в пабликах, особенно донецких, в каждой БТГ очень большой некомплект личного состава. В лучшем случае они имеют 50-60% заполняемости, и это очень ограничивает возможности наступления.

Дошло до того, что из оккупированной части Запорожской области часть российских войск отводится, а оставшаяся закапывается глубоко в землю. Украинские военные эксперты расходятся во мнении, куда эти части будут направлены.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что они будут направлены на усиление подразделений в Херсонской области. Там украинская армия (ВСУ) осуществляет тактические наступательные действия, неумолимо приближается к Херсону и продолжает рассекать российскую группировку на правом берегу Днепра. Тем самым для нее все более явственной становится угроза окружения.

Известный эксперт, полковник Генерального штаба ВСУ в отставке Олег Жданов придерживается мнения, что из Запорожской области российские части будут направлены под Северодонецк для выполнения поставленной задачи к новым срокам.

Отметим, что у российской армии достаточно сложная ситуация на севере Харьковской области, где ВСУ также неуклонно приближается к российской границе и, тем самым подходит к важнейшим логистическим центрам Волчанску и Купянску. При этом даже не нужно ВСУ их немедленно освобождать. Достаточно поставить их под огневой контроль и тогда вся логистика российских войск наступающих из-под Изюма на Северодонецк-Лисичанск и Славянск-Краматорск распадется с соответствующими последствиями.

Другими словами, у российского командования нет достаточно сил, чтобы удерживать позиции в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях и наступать в Луганской. Чем-то так или иначе придется пожертвовать.

По данным украинской разведки с Дальнего Востока началась переброска новых частей и техники. Как показывает практика, они смогут подойти на усиление российских частей примерно через две-три недели. Вот здесь необходимо обратить внимание на фактор времени.

Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, ВСУ уже использует на фронте более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были в Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года. Речь идет об артиллерийских системах, поставленных западными союзниками. Более того, такие поставки расширяются, несколько американских судов с военными грузами для Украины уже ошвартовались в европейских портах.

В самое ближайшее время преимущество российской армии в артиллерии будет нивелировано. Западные орудия и гаубицы более технологичные и точные, чем российские. К тому же они более дальнобойные. Это испытали на себе наемники из частной военной компании (ЧВК) «Лига», более известные как вагнеровцы.

Их база была накрыта украинской артиллерий на стадионе «Победа» в Кадиевке (бывший Стаханов). Глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что уничтожено как минимум 150 боевиков, но может быть и вдвое больше. Как рассказал в Telegram-канале житель оккупированной Кадиевки, «У нас не пишут про военных, которых завалило на стадионе. Люди, которые живут рядом, говорят, что это ***, как они орали». Мы пропускаем использованную автором цитируемого поста ненормативную лексику и без нее все достаточно ясно.

Все это говорит о том, что удары украинской артиллерии становятся все сильнее и к моменту прибытия подкрепления для российской армии с Дальнего Востока ВСУ устроит им горячий прием. В прямом и переносном смысле.

С учетом напряженных боев на фронтах в Украине эксперты все чаще говорят о положении России в случае ее вероятного военного поражения в затеянной Путиным авантюре.

Несомненно, что мы будем иметь дело со значительным экономическим, финансовым и геополитическим ослаблением России. Ее будут сжимать эффективные санкции, репарации и другие выплаты, падение экспорта углеводородов и общая технологическая деградация. Мы даже не говорим о резком падении жизненного уровня, отсечения от мировой науки и культуры. Последнее Путина и Ко. совершенно не интересует. С этим они примирятся.

И здесь мы переходим к известной ментальной ловушке, в которую может угодить как большая часть народа, так и элита.

Начнется имитация миролюбия, клятвы в отказе от агрессивной политики ради снятия хотя бы наиболее болезненных санкций и выхода из дипломатической и экономической изоляции.

В то же время во внутренней политике будет вестись, по крайней мере, на первых порах, политика выпячивания комплекса неполноценности, обиды на Запад и даже на весь мир. Всех вокруг будут обвинять в поражении, что России пришлось воевать не с Украиной, а с Западом, который этим и воспользовался.

В поражении будут виноваты все и вся, обвинять будут внешних врагов, но только не себя. Примириться с тем, что вторая армия мира, как в ее в России считают, потерпела поражение от ВСУ — это выше возможностей сознания, так называемого глубинного народа. Да и элита от него не далеко ушла. Вот дали бы возможность воевать со слабо вооруженным противником, тогда другое дело. Тут бы вторая армия мира оказалась на высоте.

Все это создаст питательную среду для взращивания реваншистских настроений внутри России. Москва будет пытаться реализовать угрозы вмешательства в различных регионах. В первую очередь по периметру своих границ.

Возможное поражение в Украине усилит желание вернуть себе главенствующую роль на Южном Кавказе и особенно в Центральной Азии. Не получилось на юго-западе, а в случае отпадения Беларуси, то и на западе, так с удвоенной энергией Кремль будет раздувать конфликты в обозначенных регионах.

И это далеко не все. Произойдет сближение с одиозными радикальными режимами на Ближнем Востоке, Северной Африке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Усилится финансирование различных как праворадикальных, так и леваков всех видов и мастей для своего рода мести Западу.

Увеличится финансирование политической коррупции не только на Западе, но по всему миру. Пока в Москве будет править нынешняя или подобная ей клика Россия останется угрозой всему миру.

Опасно то, что коллективный Запад имеет тягу к компромиссам и умиротворению России. И от этого опасность, исходящая от Кремля в будущем, только возрастает.