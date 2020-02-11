«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам

Прошедшая 9 февраля церемония вручения премии «Оскар» установила антирекорд по просмотрам, сообщает «NEWS.ru» со ссылкой на данные исследовательская компании Nielsen.

Так, специалисты установили, что по сравнению 2019 годом количество зрителей «Оскара» упало на 20% или примерно на шесть миллионов человек.

В этом году телевизионная аудитория, которой интересна премия, составила 23,6 миллионов человек.

Предыдущий антирекорд принадлежал 2018 году, когда «Оскар» по ТВ посмотрели 26,5 миллионов человек.

При подсчетах учитывали только просмотры на канале ABC, без рассмотрения статистики по стриминговым сервисам.