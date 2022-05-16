Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России эффективны «только на бумаге», на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. Об этом он сообщил во время речи после переизбрания, передает РИА «Новости».

«Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной», — сказал он.

Ранее Евросоюз выразил надежду, что в ближайшем будущем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержит связанные с энергоносителями антироссийские санкции благодаря обещанию многомиллионных инвестиций.