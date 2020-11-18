Оптимизация показателей импорта понижает давление на манат

Истекшие месяцы этого года отметились сокращением положительного сальдо Азербайджана во внешней торговле, однако минувший месяц оказался сравнительно более благоприятным.

В октябре фиксированный объем экспорта товаров из Азербайджана составил $1 млрд 655 млн, увеличившись по сравнению с сентябрем на $955,7 млн, говорится в отчете Государственного таможенного комитета. Однако по состоянию 10-ти месяцев экспорт понизился до $12,2 млрд, что на 27,3% меньше, чем за сопоставимый период прошлого года. Примечательно также, что ненефтяной экспорт упал на 8,2%, составив $1 млрд 444,3 млн, а удельный вес ненефтегазовых товаров в структуре экспорта в этом году составил 11,8%.

Наряду с падением экспорта «просел» и импорт. За минувшие месяцы Азербайджан ввез товаров на общую сумму $8 млрд 767,3 млн, что меньше на 23,5%, чем за сопоставимый отрезок времени прошлого года. Но если в прошлом году государству принадлежало 33,5% долевого участия в экспорте товаров, в этом году упомянутый показатель понизился до 16,6%. В результате положительное сальдо внешнеторговых операций за 10 месяцев этого года снизилось с 5 млрд 366 млн долларов до 3 млрд 466 млн долларов.

Как следствие приведенных процессов, понизились доходы госбюджета по таможенным операциям. По данным ГТК, всего за отчетное время по линии ведомства в госбюджет поступило 3 млн 269,6 млн манат, что на 10,4% меньше показателя за сопоставимый период прошлого года.

Анализ текущих показателей наводит на выводы, что нашу страну не обошли мировые тенденции понижения внешнеэкономических показателей, сказал # доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли.

«Данные Госкомтаможни свидетельствуют о затронувших Азербайджан и характерных для большинства стран мира в период пандемии рецессивных процессах во внешней торговле. Это естественные процессы, обусловленные снижением глобальной экономической активности, — заметил экономист. — Давление на мировую торговлю было еще до ситуации с вирусом, в 2019 году, его оказала торговая напряженность и замедление мирового экономического роста. С этой точки зрения, минувший год можно сравнить разве что с предкризисным периодом 2008 – 2009 гг. Учитывая образовавшийся кризис, пандемия послужила стимулом, запустившим маховик еще большего снижения уровня глобальной экономической активности и снижения мирового ВВП, стимулируя падение цены нефти».

По свидетельству экономиста, показатели внешней торговли отражают снижение цены на главный экспортный продукт Азербайджана – нефть, поскольку упомянутый фактор не оставил в стороне и другие нефтедобывающие страны:

«Со снижением нефтяных индексов естественным образом понизилось положительное внешнеторговое сальдо Азербайджана, — продолжил ученый. – В числе положительных моментов следует отметить увеличение доли негосударственного сектора в структуре экспорта, что также свидетельствует о позитивных подвижках, вызванных экономическими преобразованиями последних лет и всесторонней правительственной поддержкой частного сектора. Иные эксперты констатируют понижение импорта как негативный фактор. Однако известно, что в ситуации спада динамики внешнеэкономической активности в мире наблюдается существенный прессинг на национальные валюты. В такой обстановке импорт может послужить дополнительным источником давления. Это означает, что принятое в августе текущего года решение понизить беспошлинный лимит на ввоз в страну товаров для личного пользования было вполне оправданным».

С упомянутой точки зрения, говорит Гарибли, сокращение импорта на 23,5% поможет оказывать стабилизирующее воздействие на курс нашей валюты:

«Руководствуясь примерами серьезной просадки национальных валют в той же Турции или России, можно сказать, что снижение импорта смягчает риски в контексте влияния на курс азербайджанской денежной единицы. Таким образом, оптимизация валютных расходов, безусловно, поддержит азербайджанский манат».

Возвращаясь к статистике ГТК о доходах бюджета от налогов и таможенных тарифов, возросших в октябре по сравнению с августом на 1,4%, Гарибли уверен, что эта позитивная тенденция во многом обусловлена экспортом сельхозпродукции. Он также считает, что в глобальной внешнеэкономической активности будет сохраняться волатильность и ждать серьезного роста экспорта вплоть до середины 2021 года, судя по ситуации с пандемией коронавируса, не приходится. Но учитывая комплексные меры национального правительства, выход страны из вызванных пандемией минусовых тенденций не за горами.